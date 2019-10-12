Viabilità Roma Regione Lazio del 12-10-2019 ore 18:30
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VIABILITÀ 12 OTTOBRE 2019 ORE 18.20 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO.
QUALCHE PROBLEMA SUL RACCORDO, TROVIAMO CODE A TRATTI IN ESTERNA TRA ARDEATINA E TUSCOLANA.
ANDIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE.
INCOLONNAMENTI ANCHE SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO.
SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E LA STORTA NELLE DUE DIREZIONI.
RIAPERTA AL TRAFFICO LA PROVINCIALE 49A POLENSE, NEL TRATTO TRA VIA CAVUCCIO E VIA DI LUNGHEZZINA. RICORDIAMO CHE LA CHIUSURA DELLA STESSA SI ERA RESA NECESSARIA A SEGUITO DI UNA FRANA.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, TERMINATO ALLE 16.59 LO SCIOPERO DELLA SOCIETÀ COTRAL, PERTANTO FINO ALLE 20.00 SARANNO GARANTINE TUTTE LE PARTENZE DAI CAPOLINEA; LA PROTESA RIPRENDERÀ IN SEGUITO PROPRIO ALLE 20:00 E PROSEGUIRÀ FINO AL TERMINE DEL SERVIZIO.
INFINE IN PROGRAMMA UNO SCIOPERO NAZIONALE DEI CASELLANTI; LA PROTESTA SARÀ ATTIVA DALLE 10:00 ALLE 14:00 E DALLE 18.00 ALLE 22:00 DI DOMANI 13, E DALLE 2:00 ALLE 6:00 DI LUNEDI’ 14 OTTOBRE. AL FINE DI LIMITARE I DISAGI RIMARRANNO SEMPRE ATTIVI I VARCHI DOTATI DI CASSA AUTOMATICA E QUELLI TELEPASS.
DA GIUSEPPE CUTRUPI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE
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