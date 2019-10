Viabilità Roma Regione Lazio del 12-10-2019 ore 19:30

VIABILITÀ 12 OTTOBRE 2019 ORE 19:20 VALERIA VERNINI

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON l’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO

INIZIAMO DAL RACCORDO IN ESTERNA,CODE TRA LAURENTINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD E A SEGUIRE TRA DIRAMAZIONE ROMA NORD E FLAMINIA

MENTRE IN INTERNA DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SU VIA FLAMINIA VERSO IL CENTRO A CAUSA DI CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI DIREZIONE ROMA

PERMANGONO RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE TROVIAMO CODE TRA RACCORDO E TOGLIATTI E A SEGUIRE SI STA IN CODA TRA TOR DE SCHIAVI E TANGENZIALE EST DIREZIONE CENTRO

SULLA PONTINA CODE A CASUA DI UN PRECEDENTE INCIDENTE TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA DIREZIONE EUR

MENTRE SULLA CASSIA CODE TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI

SPOSTIAMOCI VERSO TIVOLI,CODE SU VIA TIBURTINA A CAUSA DI UN INCIDENTE TRA TIVOLI E VILLANOVA DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO,

RICORDIAMO CHE DALLE ORE 20:00 RIPRENDERA’ LA PROTESTA DI SCIOPERO DA PARTE DI COTRAL CHE PROSEGUIRA’ FINO AL TERMINE DEL SERVIZIO

INFINE IN PROGRAMMA DA DOMANI UNO SCIOPERO NAZIONALE DEI CASELLANTI; LA PROTESTA SARÀ ATTIVA DALLE 10:00 ALLE 14:00 E DALLE 18.00 ALLE 22:00 DI DOMANI 13, E DALLE 2:00 ALLE 6:00 DI LUNEDI’ 14 OTTOBRE. AL FINE DI LIMITARE I DISAGI RIMARRANNO SEMPRE ATTIVI I VARCHI DOTATI DI CASSA AUTOMATICA E QUELLI TELEPASS.

INFINE LO SPORT, QUESTA SERA ALLO STADIO OLIMPICO ALLE ORE 20.45 LA NAZIONALE ITALIANA SFIDERÀ LA GRECIA NELL’INCONTRO VALIDO PER LE QUALIFICAZIONI AD EURO 2020. MODICHE ALLA VIABILITA’ CON CHIUSURE E DIVIETI DI SOSTA TEMPORANEE NELLA ZONA DELL’IMPIANTO SPORTIVO

ERA L’ULTIMA NOTIZIA, DA VALERIA VERNINI PER OGGI È TUTTO, L’INFOMOBILITA’ AUGURA UN BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA.

IN CHIUSURA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE

