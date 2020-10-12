Viabilità Roma Regione Lazio del 12-10-2020 ore 15:30
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VIABILITÀ DEL 12 OTTOBRE 2020 ORE 15.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;
SULLA CASSIA VEIENTANA, A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI ALL’ALTEZZA DI CASTEL DE CEVERI IN DIREZIONE DI VITERBO;
CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE DOVE SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA ESTERNA, CON CODE A TRATTI TRA LE USCITE ROMA FIUMICINO E APPIA;
TRAFFICO INTENSO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO;
A NORD DELLA CAPITALE CODE SULLA SALARIA, TRA VILLA SPADA E IL RACCORDO IN DIREZIONE SETTEBAGNI, QUI PER LAVORI INC ORSO SUL TRATTO INTERESSATO.
IN CHIUSURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA ALTA VELOCITA’ ROMA-NAPOLI E SULLA LINEA NAPOLI-SALERNO, A CAUSA DI GUASTO ALLA LINE A ACASORIA IL SERVIZIO E’ RALLENTATO CON RITARDI FINO A 30 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO.
DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral