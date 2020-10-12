Viabilità Roma Regione Lazio del 12-10-2020 ore 18:45
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VIABILITÀ DEL 12 OTTOBRE 2020 ORE 18.35 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;
NUOVI AGGIORNAMENTI DEL TRAFFICO SULLA RETE VIARIA, VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A PARTIRE DALL’USCITA PER L’ARDEATINA FINO ALLA TUSCOLANA, IN INTERNA TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E PIU’ AVANTI TRA NOMENTANA E ROMA TERAMO;
A NORD DELLA CAPITALE RALLENTAMENTI SULLA FLAMINIA, TRA CORSO FRANCIA E VIA DI GROTTAROSSA VERSO IL RACCORDO; STESSA SITUAZIONE SULLA CASSIA, TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE QUI NELLE DUE DIREZIONI; PROSEGUENDO SULLA CASSIA IN DIREZIONE DI VITERBO ULTERIORI RALLENTAMENTI SONO PRESENTI ALL’ALTEZZA DI SETTEVENE, QUI PER LAVORI IN CORSO;
IN CHIUSURA, CON RIFERIMENTO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO L’ORDINANZA DELLA REGIONE LAZIO, CHE IMPONE DI INDOSSARE LA MASCHERINA DI PROTEZIOEN ANCHE ALL’APERTO.
DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
Servizio fornito da Astral