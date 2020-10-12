Viabilità Roma Regione Lazio del 12-10-2020 ore 20:30
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VIABILITÀ DEL 12 OTTOBRE 2020 ORE 20.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO PER L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;
IL TRAFFICO E’ RIENTRATO NELLA NORMA SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA;
RESTANO TUTTAVIA DISAGI SU VIA ANAGNINA, DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA CI SONO INCOLONNAMENTI TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DI CASAL MORENA IN DIREZIONE DI GROTTAFERRATA;
PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI: SULLA STRADA REGIONALE DI SORA DA OGGI 12 OTTOBRE SONO IN CORSO LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE A CURA DI ASTRAL SPA: GLI INTERVENTI SI SVOLGONO TRA IL KM 0+000 ED IL KM 17+000 IN FASCIA ORARIA TRA LE 7 E LE 19, CON RIDUZIONE DI CARREGGIATA E CHIUSURA ALTERNATA DELLE CORSIE DI MARCIA; TERMINE DEI LAVORI PREVISTO PER IL PROSSIMO 10 NOVEMBRE.
IN CHIUSURA, CON RIFERIMENTO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO L’ORDINANZA DELLA REGIONE LAZIO, CHE IMPONE DI INDOSSARE LA MASCHERINA DI PROTEZIOEN ANCHE ALL’APERTO.
DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER OGGI E’ TUTTO, BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA E CONCLUDIAMO CON UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral