Viabilità Roma Regione Lazio del 12-10-2021 ore 09:45

SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA GLI SVINCOLI

CASILINA E APPIA CON RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE DA TOR VERGATA

IN ESTERNA CODE DALLA ROMA FIUMICINO ALLA PONTINA E PIU AVANTI CODE TRA PRENESTINA E BUFALOTTA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 INCOLONNAMENTI DA FIORENTINI AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO. IN USCITA CODE DA TOGLIATTI AL GRA

SULLA ROMA FIUMICINO INCOLONNAMENTI IN DIREZIONE ROMA DA ANSA DEL TEVERE A VIA DELLA MAGLIANA

SULLA CASSIA CODE DA TOMBA DI NERONE E L’OLGIATA NELLE DUE DIREZIONI

SULLA PONTINA CODE DA SPINACETO AL RACCORDO IN DIREZIONE ROMA

SEGNALIAMO CODE PER INCIDENTE SU VIA LAURENTINA ALL’ALTEZZA DI CASALE CASTAGNOLA NEI DUE SENSI DI MARCIA

SULLA CRISTOFORO COLOMBO CODE DA VIA DI MACCHIA SAPONARA A VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE EUR

PER IL TRASPORTO METROPOLITANO SEGNALIAMO CHE SULLA LINEA A è STATO RIPRISTINATO ANCHE IN ENTRATA L’ACESSO ALLA STAZIONE RE DI ROMA.

INFINE, LE LINEE S, IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO DEL TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO. PER LAVORI ALLA SEDE TRANVIARIA SU VIA FLAMINIA, LA LINEA S03 BELLE ARTI È DEVIATA SU PERCORSI ALTERNATIVI.

