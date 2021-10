Viabilità Roma Regione Lazio del 12-10-2021 ore 18:15

VIABILITÀ 12 OTTOBRE 2021 ORE 18.05 – ARIANNA CAROCCI

SULA1 ROMA-NAPOLI, PER UN MEZZO PESANTE IN FIAMME, SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DI PONTECORVO VERSO ROMA. AL MOMENTO SUL TRATTO INTERESSATO SI TRANSITA SOLO SU DUE CORSIE.

ANDIAMO SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, DOVE PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN CORSIA DI SORPASSO TRA UN’AUTO E UN FURGONE CI SONO INCOLONNAMENTI TRA TORRENOVA E MONTE PORZIO CATONE IN DIREZIONE DELL’A1. ATTIVA RIDUZIONE DI CARREGGIATA.

ALTRO INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ALL’ALTEZZA DI TOR CERVARA VERSO IL RACCORDO, ANCHE IN QUESTO CASO INTERESSATA LA CORSIA DI SORPASSO, AL MOMENTO IL TRAFFICO È CONGESTIONATO A PARTIRE DALLA TANGENZIALE EST.

INCIDENTE ANCHE IN VIA DI TOR BELLA MONACA IN PROSSIMITÀ DI VIA DI TORRENOVA, CODE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.

PASSIAMO AL RACCORDO ANULARE

IN CARREGGIATA INTERNA, A CAUSA DI UN VEICOLO IN PANNE SULLA CORSIA DI SORPASSO, CI SONO CODE TRA BUFALOTTA E TIBURTINA;

IN ESTERNA, PER TRAFFICO INTENSO, CODE A TRATTI TRA ROMA FIUMICINO E TUSCOLANA.

INFINE, SULLA COLOMBO SI PROCEDE A RILENTO TRA IL RACCORDO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE DI OSTIA.

