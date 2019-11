Viabilità Roma Regione Lazio del 12-11-2019 ore 07:30

VIABILITÀ 12 NOVEMBRE 2019 ORE 07.20 TOMMASO RENZI

BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

PARTIAMO DAL RACCORDO, DOVE IN CARREGGIATA INTERNA UN INCIDNETE PROVOCA CODE TRA CASILINA E APPIA

SPOSTANDOCI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TROVIAMO IL TRAFFICO INCOLONNATO TRA IL RACCORDO E TOGLIATTI IN DIREZIONE DEL CENTRO DELLA CAPITALE E PROSEGUENDO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST

SULLA CASSAI UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DEL BIVIO CON VIA BRACCIANESE CAUSA CODE A PARTIRE DA LA STORTA

ANDIAMO SULLA FLAMINIA DOVE A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO VI SONO CODE ALL’ALTEZZA DI MALBORGHETTO IN DIREZIONE DI ROMA

SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE TROVIAMO CODE:

-SULLA SALARIA TRA MONTEROTONDO SCALO E TENUTA SANTA COLOMBA

-SULLA NOMENTANA TRA TOR LUPARA E COLLEVERDE

-SULL’APPIA TRA L’AEROPORTO DI CIMPINO E VIA DELLE CAPANNELLE

-E SULLA PONTINA TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA E TRA VIA DI VALLERANO E VIA DELL’OCEANO ATLANTICO



