Viabilità Roma Regione Lazio del 12-11-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ 12 NOVEMBRE 2019 ORE 07.20 TOMMASO RENZI
BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO DAL RACCORDO, DOVE IN CARREGGIATA INTERNA UN INCIDNETE PROVOCA CODE TRA CASILINA E APPIA
SPOSTANDOCI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TROVIAMO IL TRAFFICO INCOLONNATO TRA IL RACCORDO E TOGLIATTI IN DIREZIONE DEL CENTRO DELLA CAPITALE E PROSEGUENDO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST
SULLA CASSAI UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DEL BIVIO CON VIA BRACCIANESE CAUSA CODE A PARTIRE DA LA STORTA
ANDIAMO SULLA FLAMINIA DOVE A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO VI SONO CODE ALL’ALTEZZA DI MALBORGHETTO IN DIREZIONE DI ROMA
SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE TROVIAMO CODE:
-SULLA SALARIA TRA MONTEROTONDO SCALO E TENUTA SANTA COLOMBA
-SULLA NOMENTANA TRA TOR LUPARA E COLLEVERDE
-SULL’APPIA TRA L’AEROPORTO DI CIMPINO E VIA DELLE CAPANNELLE
-E SULLA PONTINA TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA E TRA VIA DI VALLERANO E VIA DELL’OCEANO ATLANTICO
PER ORA DA TOMMASO RENZI È TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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