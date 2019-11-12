Viabilità Roma Regione Lazio del 12-11-2019 ore 08:15
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VIABILITÀ 12 NOVEMBRE 2019 ORE 08.05 TOMMASO RENZI
BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO DAL RACCORDO, DOVE E STATO RIMOSSO IL PRWECEDENTE INCIDENTE CHE CAUSAVA DISCAGI IN CARREGGIATA INTERNA ALL’ALTEZZA DELL’APPIA, PERMANGONO CODE IN INTERNA PER TRAFFICO INTENSO TRA CASILINA E APPIA, MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA TROVIAMO CODE A TRATTI TRA TRIONFALE E AURELIA E TRA PRENESTINA E TIBURTINA
SPOSTANDOCI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TROVIAMO IL TRAFFICO INCOLONNATO A CAUSA DI UN INCIDNETE TRA IL RCCORDO E TOLGIATTI IN DIREIZONE DEL CENTRO, PROSEGUENDO A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO TROVIAMO CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST
RIMOSSO IL PRECEDENTE INCIDENTE CHE CAUSAVA DISCAGI SULLA CASSIA ALL’ALTEZZA DEL BIVIO CON LA BRACCIANESE, PERMANGONO RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO TRA OLGIATA E LA STORTA NEI DUE SENSI DI MARCIA
ANDIAMO SULLA NOMENTANA DOVE TROVIAMO CODE IN DIREZIONE DI ROMA TRA TOR LUPARA E COLLEVERDE
SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE TROVIAMO CODE ANCHE
-SULLA TIBURTINA TRA SETTECAMINI ED IL RACCORDO
-SULLA CASILINA TRA TORRENOVA E TORRE MAURA
-SULL’APPIA TRA L’AEROPORTO DI CIAMPINO E VIA DELLE CAPANELLE
-SULL’ARDEATINA TRA IL DIVINO AMORE E VIA DI TORRICOLA
-E SULLA PONTINA TRA SPINACETO E VIA DELL’OCEANO ATLANTICO
DA TOMMASO RENZI PER IL MOMENTO E TUTTO
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