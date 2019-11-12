Viabilità Roma Regione Lazio del 12-11-2019 ore 08:45
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VIABILITÀ 12 NOVEMBRE 2019 ORE 08.35 TOMMASO RENZI
BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO DAL RACCORDO, TROVIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E APPIA, MENTRE IN ESTRENA VI SONO RALLENTAMETNI E CODE TRA VIA DELLA PISANA E PONTINA E TRA CASILINA E TIBURTINA
SPOSTANDOCI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TROVIAMO IL TRAFFICO INCOLONNATO A CAUSA DI UN INCIDNETE TRA IL RCCORDO E TOLGIATTI IN DIREIZONE DEL CENTRO, PROSEGUENDO A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO TROVIAMO CODE TRA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST
SULLA CASSIA IL TRAFFICO E RALLENTATO IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA TRA OLGIATA E LA STORTA, RA LA BRACCIANESE E LA GIUSDTINIANA E ALL’ALTEZZA DI TOMBA DI NERONE
ANDIAMO SULLA TIBURTINA DOVE VI SONO CODE IN DIREZIONE DI ROMA TRA SETTECAMINI ED IL RACCORDO
SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE TROVIAMO CODE ANCHE
-SULLA CASILINA TRA TORRENOVA E TORRE MAURA
-SULL’APPIA TRA L’AEROPORTO DI CIAMPINO E VIA DELLE CAPANELLE
-SULL’ARDEATINA TRA IL DIVINO AMORE E VIA DI TORRICOLA
-E SULLA PONTINA TRA SPINACETO E VIA DELL’OCEANO ATLANTICO
ED IN FINE PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO FERROVIARIO, RALLENTATA LA LINEA ALTA VELOCITA ROMA-FIRENZE PER UN INCONVENIENTE TECNICO AD UN TRENO ALL’ALTEZZA DI FIGLINE, I CONVOGLI REGISTRANO FINO A 20 MINUTI DI RITARDO.
DA TOMMASO RENZI PER IL MOMENTO E TUTTO
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