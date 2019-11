Viabilità Roma Regione Lazio del 12-11-2019 ore 09:15

VIABILITÀ 12 NOVEMBRE 2019 ORE 09.05 TOMMASO RENZI

BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

PARTIAMO DAL RACCORDO, TROVIAMO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E PROSEGUENDO TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E LA VIA DEL MARE, MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA VI SONO CODE TRA LA PISANA E LA VIA DEL MARE E TRA CASILINA E CENTRALE DEL LATTE

RIMOSSO IL PRECEDENTE INCIDNETE CHE CAUSAVA DISAGANIA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 ALL’ALTEZZA DI TOGLIATTI, PERMANGONO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA IL RACCORDOE LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO, MENTRE IN SENSO OPPOSTO TROVIAMO RALLENTAMENTI E CODE TRA TOR CERVARA ED IL RACCORDO

SPOSTIAMOCI SULA ROMA-FIUMICINO DOVE VI SONO CODE TRA IL RACORDO E VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE DEL CENTRO DELLA CAPITALE

SULLA CASSIA IL TRAFFICO E RALLENTATO IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA TRA OLGIATA E LA STORTA, RA LA BRACCIANESE E LA GIUSDTINIANA E ALL’ALTEZZA DI TOMBA DI NERONE

ANDIAMO SULLA TIBURTINA DOVE VI SONO CODE IN DIREZIONE DI ROMA TRA SETTECAMINI ED IL RACCORDO

SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE TROVIAMO CODE ANCHE

-SULLA CASILINA TRA TORRENOVA E TORRE MAURA

-SULL’APPIA TRA L’AEROPORTO DI CIAMPINO E VIA DELLE CAPANELLE

-SULLA LAURENTINA TRA VIA CASTEL DI LEVA E VIA DI TOR PAGNOTTA

-E SULLA PONTINA TRA SPINACETO E VIA DELL’OCEANO ATLANTICO

ED IN FINE PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO FERROVIARIO, RALLENTATA LA LINEA ALTA VELOCITA ROMA-FIRENZE PER UN INCONVENIENTE TECNICO AD UN TRENO ALL’ALTEZZA DI FIGLINE, I CONVOGLI REGISTRANO FINO A 20 MINUTI DI RITARDO.

DA TOMMASO RENZI PER IL MOMENTO E TUTTO

Servizio fornito da Astral