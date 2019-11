Viabilità Roma Regione Lazio del 12-11-2019 ore 09:45

VIABILITÀ 12 NOVEMBRE 2019 ORE 09.35 TOMMASO RENZI

PARTIAMO DALL’A1 ROMA-FIRENZE DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE TROVIAMO CODE TRA PONZANO ROMANO E MAGLIANO SABINA IN DIREZIONE DI FIRENZE

PASSIAMO AL RACCORDO, DOVE VI SONO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E PROSEGUENDO TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E L’APPIA, MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA VI SONO CODE TRA LA ROMA-FIUMICINO E LA COLOMBO E TRA LA PRENESTINA E LA TIBURTINA

SPOSTANDOCI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TROVIAMO CODE IN DIREZIONE DEL CENTRO TRA TOR CERVARA E TOGLIATTI, MENTRE IN SENSO OPPOSTO IL TRAFFICO E RALLENTATO TRA TOR CERVARA ED IL RACCORDO

ANDIAMO SULLA ROMA-FIUMICINO DOVE VI SONO CODE TRA PARCO DE MEDICI E VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE DEL CENTRO DELLA CAPITALE

SULLA CASSIA IL TRAFFICO E RALLENTATO IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA TRA OLGIATA E LA STORTA E ALL’ALTEZZA DI TOMBA DI NERONE

TRAFFICO RALLENTATO SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI POMEZIA NORD IN DIREZIONE DELLA CAPITALE E PROSEGUENDO TROVIAMO CODE TRA SPINACETO E VIA DELL’OCEANO ATLANTICO

ED IN FINE PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO FERROVIARIO, RALLENTATA LA LINEA ALTA VELOCITA ROMA-FIRENZE PER UN INCONVENIENTE TECNICO ALL’ALTEZZA DI FIGLINE, I CONVOGLI REGISTRANO FINO A 20 MINUTI DI RITARDO.

