Viabilità Roma Regione Lazio del 12-11-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ 12 NOVEMBRE 2019 ORE 10.20 TOMMASO RENZI
BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
RIMOSSO IL PRECEDENTE INCIDENTE CHE CAUSAVA DISAGIA SUL’A1 ROMA-FIRENZE TRA PONZANO ROMANO E MAGLIANO SABINA, ATTUALMENTE IL TRAFFICO E REGOLARE SULLA PRECEDENTE ZONA INTERESSATA
PASSIAMO AL RACCORDO, DOVE VI SONO RALLENTAMENTI IN ESTERNA TRA TIBURTINA E L’A24 ROMA-TERAMO E ALL’ALTEZZA DI PRENESTINA, MENTRE IN INTERNA VI SONO CODE A TRATI TRA NOMENTANA E TIBURTINA
ANDIAMO SULLA ROMA-FIUMICINO DOVE VI SONO CODE TRA VIA ISACCO NEWTON E VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE DEL CENTRO DELLA CAPITALE
SULLA CASSIA IL TRAFFICO E RALLENTATO IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA TRA OLGIATA E LA STORTA E ALL’ALTEZZA DI TOMBA DI NERONE
TRAFFICO RALLENTATO SULLA COLOMBO TRA VIA DI ACILIA E VIA DI MALAFESE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
ED IN FINE PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO FERROVIARIO, TORNATA REGOLARE LA LINEA ALTA VELOCITA ROAM-FIRENZE RALLENTATA DALLE ORE 07.40 PER UN INCONVENIETNE TECNICO, ITRENI HANNO SUBITO FINO A 25 MINUTI DI RITARDO
DA TOMMASO RENZI PER IL MOMENTO E TUTTO,
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