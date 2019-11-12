Viabilità Roma Regione Lazio del 12-11-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ 12 NOVEMBRE 2019 ORE 11.20 TOMMASO RENZI
BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE TROVIAMO CODE PER TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA ALL’ALTEZZA DELLA PISANA
SULLA CASSIA IL TRAFFICO E RALLENTATO NELLE DUE DIREZIONI TRA OLGIATA E LA STORTA E ALL’ALTEZZA DI TOMBA DI NERONE
CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA ANCHE
-SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DI MONTE ROTONDO SCALO
-SULLA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI TIVOLI TERME
– SULLA CASILINA ALL’ALTEZZA DI FINOCCHIO
-E SULL’APPIA ALL’ALTEZZA DI ALBANO LAZIALE E GENZANO ROMANO
TRAFFICO RALLENTATO SULLA COLOMBO ALL’ALTEZZA DI VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
ED IN FINE PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO MARITTIMO, A CAUSA DELLE AVVERSE CONDIZIONI METEREOLOGICHE, LA CORSA PONZA-FORMIA DELLE ORE 14.30 E STATA ANTICIPATA ALLE ORE 14.00
DA TOMMASO RENZI PER IL MOMENTO E TUTTO, IN CHIUSURA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA STRADALE
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