Viabilità Roma Regione Lazio del 12-11-2019 ore 11:30

VIABILITÀ 12 NOVEMBRE 2019 ORE 11.20 TOMMASO RENZI

BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE TROVIAMO CODE PER TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA ALL’ALTEZZA DELLA PISANA

SULLA CASSIA IL TRAFFICO E RALLENTATO NELLE DUE DIREZIONI TRA OLGIATA E LA STORTA E ALL’ALTEZZA DI TOMBA DI NERONE

CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA ANCHE

-SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DI MONTE ROTONDO SCALO

-SULLA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI TIVOLI TERME

– SULLA CASILINA ALL’ALTEZZA DI FINOCCHIO

-E SULL’APPIA ALL’ALTEZZA DI ALBANO LAZIALE E GENZANO ROMANO

TRAFFICO RALLENTATO SULLA COLOMBO ALL’ALTEZZA DI VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE

ED IN FINE PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO MARITTIMO, A CAUSA DELLE AVVERSE CONDIZIONI METEREOLOGICHE, LA CORSA PONZA-FORMIA DELLE ORE 14.30 E STATA ANTICIPATA ALLE ORE 14.00

DA TOMMASO RENZI PER IL MOMENTO E TUTTO

