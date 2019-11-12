Viabilità Roma Regione Lazio del 12-11-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ 12 NOVEMBRE 2019 ORE 12.20 TOMMASO RENZI
BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO DALLA CASSIA DOVE IL TRAFFICO E RALLENTATO NELLE DUE DIREZIONI TRA OLGIATA E LA STORTA E ALL’ALTEZZA DI TOMBA DI NERONE
CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA ANCHE
-SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DI MONTE ROTONDO SCALO
-SULLA NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI TOR LUPARA
-SULLA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI TIVOLI TERME
-SULLA CASILINA ALL’ALTEZZA DI FINOCCHIO
-SULL’APPIA ALL’ALTEZZA DI ALBANO LAZIALE E GENZANO ROMANO
-E SULLA NETTUNENSE ALL’ALTEZZA DI CECCHINA E PAVONA
ED IN FINE PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO MARITTIMO, A CAUSA DELLE AVVERSE CONDIZIONI METEREOLOGICHE, LA CORSA PONZA-FORMIA DELLE ORE 14.30 E STATA ANTICIPATA ALLE ORE 14.00
DA TOMMASO RENZI PER IL MOMENTO E TUTTO, IN CHIUSURA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA STRADALE
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