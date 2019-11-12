Viabilità Roma Regione Lazio del 12-11-2019 ore 16:30
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VIABILITÀ 12 NOVEMBRE 2019 ORE 16.20 GIUSEPPE CUTRUPI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
PRIME ORE DEL POMERIGGIO FORTEMENTE CARATTERIZZATE DAL MALTEMPO, PIOVE INFATTI SU GRAN PARTE DELLA REGIONE, UN ULTERIOTRE INVITO QUINDI A MODERARE LA VELOCITÀ, A RISPETTARE LA DISTANZA DAL VEICOLO CHE VI PROCEDE EVITANDO BRU SCHE FRENATE.
A PROPOSITO DI MALTEMPO, LA PROTEZIONE CIVILE HA INFATTI EMESSO UN BOLLETTINO DI ALLERTA METEO, VALIDO PER LE PROSSIME 12 ORE.
PASSIAMO AL TRAFFICO, SUL RACCORDO, IN INTERNA CODE A TRATTI TRA CASSIA E SALARIA E ANCORA TRA BUFALOTTA E PRENESTINA; CODE A TRATTI ANCHE IN ESTERNA TRA COLOMBO E TUSCOLANA.
TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO FINO AL RACCORDO IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE.
SULLA FLAMINIA SI RALLENTA TRA VIA DEI DUE PONTI E IL RACCORDO SEMPRE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO.
SULLA COLOMBO TRAFFICO CONGESTIONATO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA.
PER IL TRASPORTO PUBBLICO, SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA CHIUSA LA STAZIONE SPAGNA PER UN GUASTO TECNICO, I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARSI; RICORDIAMO CHE RESTANO CHIUSE ANCHE LE STAZIONI BARBERINI E BALDO DEGLI UBALDI.
DA GIUSEPPE CUTRUPI PER IL MOMENTO E TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E A PIU’ TARDI
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