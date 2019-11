Viabilità Roma Regione Lazio del 12-11-2019 ore 17:15

VIABILITÀ 12 NOVEMBRE 2019 ORE 17:05 GIUSEPPE CUTRUPI

SUL RACCORDO, IN INTERNA CODE A TRATTI TRA CASSIA E SALARIA E ANCORA TRA BUFALOTTA E PRENESTINA; CODE A TRATTI ANCHE IN ESTERNA TRA ROMA-FIUMICINO E TUSCOLANA.

TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 A PARTIRE DALLA TANGENZIALE EST FINO AL RACCORDO IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE.

SULLA FLAMINIA CODE TRA VIA DEI DUE PONTI E IL RACCORDO SEMPRE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO.

SULLA COLOMBO TRAFFICO CONGESTIONATO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA.

TRASPORTO FERROVARIO, CIRCOLAZIONE RALLENTATA SULLA LINEA FL6 ROMA-CASSINO PER INCONVENIENTE TECNICO TRA MOROLO E ANAGNI.

RITARDI FINO A 20 MINUTI.

RICORDIAMO IL BOLLETTINO EMESSO DALLA PROTEZIONE CIVILE, PER LE PROSSIME 12 ORE SI PRVEDONO INFATTI SUL LAZIO PRECIPITAZIONI ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE.

PROPRIO PER AVVERSE CONDIZIONI METEO NON VERRABNNO EFFETTUATE LE CORSE LAZIOMAR FORMIA-PONZA DELLE 17.30 DI OGGI, E PONZA FORMIA DELLE 5.30 DI DOMANI 13 NOVEMBRE.

