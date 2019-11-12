Viabilità Roma Regione Lazio del 12-11-2019 ore 17:45
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VIABILITÀ 12 NOVEMBRE 2019 ORE 17:35 GIUSEPPE CUTRUPI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
APRIAMO CON L’A1 ROMA-NAPOLI, A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO CODE TRA VALMONTONE E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA SUD VERSO ROMA.
SUL RACCORDO, IN INTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO TRA CASSIA BIS E SALARIA E ANCORA TRA BUFALOTTA E PRENESTINA; CODE A TRATTI ANCHE IN ESTERNA TRA ROMA-FIUMICINO E TUSCOLANA.
TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 A PARTIRE DALLA TANGENZIALE EST FINO AL RACCORDO IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE.
SULLA FLAMINIA CODE TRA VIA DEI DUE PONTI E IL RACCORDO SEMPRE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO.
SULLA PONTINA RALLENTAMENTI TRA CASTEL ROMANO E IL RACCORDO NELLE DUE DIREZIONI.
SULLA COLOMBO TRAFFICO CONGESTIONATO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA.
TRASPORTO FERROVARIO, CIRCOLAZIONE RALLENTATA SULLA LINEA FL6 ROMA-CASSINO PER INCONVENIENTE TECNICO TRA MOROLO E ANAGNI.
RITARDI FINO A 20 MINUTI.
RICORDIAMO IL BOLLETTINO EMESSO DALLA PROTEZIONE CIVILE, PER LE PROSSIME 12 ORE SI PREVEDONO INFATTI SUL LAZIO PRECIPITAZIONI ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE.
PROPRIO PER AVVERSE CONDIZIONI METEO NON VERRÀ EFFETTUATA LA CORSA LAZIOMAR PONZA FORMIA DELLE 5.30 DI DOMANI 13 NOVEMBRE.
DA GIUSEPPE CUTRUPI PER IL MOMENTO E TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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