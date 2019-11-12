Viabilità Roma Regione Lazio del 12-11-2019 ore 18:45
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VIABILITÀ 12 NOVEMBRE 2019 ORE 18:35 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
POMERIGGIO MOLTO COMPLICATO PER GLI AUTOMOBILISTI A CAUSA DEL MALTEMPO CHE STA INTERESSANDO GRAN PARTE DELLA REGIONE; A QUESTO PROPOSITO RICORDIAMO IL BOLLETTINO DI ALLERTA METEO EMESSO DALLA PROTEZIONE CIVILE VALIDO PER LE PROSSIME 12 ORE.
PROPRIO PER LE AVVERSE CONDIZIONI METEO, ANTICIPIAMO CHE DOMANI 13 NOVEMBRE NON VERRÀ EFFETTUATA LA CORSA LAZIOMAR PONZA FORMIA DELLE 5.30.
PASSIAMO AL TRAFFICO SULL’A1 ROMA-NAPOLI, RIMOSSO L’INCIDENTE TRA VALMONTONE E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA SUD VERSO ROMA, TRAFFICO REGOLARE.
SUL RACCORDO, IN INTERNA CODE A TRATTI TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E TRA ROMA-FIUMICINO E AURELIA.; CODE A TRATTI ANCHE IN ESTERNA TRA ROMA-FIUMICINO E TUSCOLANA.
TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 A PARTIRE DA FIORENTINI FINO AL RACCORDO IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE.
SULLA FLAMINIA CODE TRA VIA DEI DUE PONTI E IL RACCORDO SEMPRE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO.
SULLA COLOMBO TRAFFICO CONGESTIONATO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA.
TRASPORTO FERROVARIO, CIRCOLAZIONE TORNTATA REGOLARE SULLA LINEA FL6 ROMA-CASSINO, RISOLTO INCONVENIENTE TECNICO TRA MOROLO E ANAGNI.
DA GIUSEPPE CUTRUPI PER IL MOMENTO E TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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