Viabilità Roma Regione Lazio del 12-11-2019 ore 19:15

POMERIGGIO MOLTO COMPLICATO PER GLI AUTOMOBILISTI A CAUSA DEL MALTEMPO CHE STA INTERESSANDO GRAN PARTE DELLA REGIONE; A QUESTO PROPOSITO RICORDIAMO IL BOLLETTINO DI ALLERTA METEO EMESSO DALLA PROTEZIONE CIVILE, VALIDO ANCHE PER LA GIORNATA DI DOMANI 13 NOVEMBRE.

PROPRIO PER LE AVVERSE CONDIZIONI METEO, ANTICIPIAMO CHE DOMANI NON VERRÀ EFFETTUATA LA CORSA LAZIOMAR PONZA FORMIA DELLE 5.30.

PASSIAMO AL TRAFFICO SUL RACCORDO, IN INTERNA CODE A TRATTI TRA NOMENTANA E TIBURTINA E TRA ROMA-FIUMICINO E AURELIA; CODE A TRATTI ANCHE IN ESTERNA TRA ROMA-FIUMICINO E TUSCOLANA.

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA A PARTIRE DA FIORENTINI EST FINO AL RACCORDO IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE.

TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA FLAMINIA TRA VIA DEI DUE PONTI E IL RACCORDO SEMPRE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO.

SULLA COLOMBO TRAFFICO CONGESTIONATO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA.

