Viabilità Roma Regione Lazio del 12-11-2019 ore 19:45

POMERIGGIO MOLTO COMPLICATO PER GLI AUTOMOBILISTI A CAUSA DEL MALTEMPO CHE STA INTERESSANDO GRAN PARTE DELLA REGIONE; A QUESTO PROPOSITO RICORDIAMO IL BOLLETTINO DI ALLERTA METEO EMESSO DALLA PROTEZIONE CIVILE, VALIDO ANCHE PER LA GIORNATA DI DOMANI 13 NOVEMBRE.

PROPRIO A CAUSA DI ALLAGAMENTI RACOMANDIAMO PRUDENZA A CHI PERCORRE LA SR213 FLACCA, ALL’ALTEZZA DELLA GALLERIA TREPANI, SIAMO AL KM 18 TRA LE LOCALITÀ DI SPERLONGA E GAETA.

SULLA VIA APPIA CODE PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VALLE MARINA NELLE DUE DIREZIONI, CI TROVIAMO NEL TRATTO TRA TERRACINA E FONDI.

SUL RACCORDO, CODE A TRATTI PER TRAFFICO IN ESTERNA TRA ARDEATINA E TUSCOLANA.

TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA FLAMINIA TRA VIA DEI DUE PONTI E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO.

SULLA COLOMBO TRAFFICO CONGESTIONATO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA.

