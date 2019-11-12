Viabilità Roma Regione Lazio del 12-11-2019 ore 19:45
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VIABILITÀ 12 NOVEMBRE 2019 ORE 19:35 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
POMERIGGIO MOLTO COMPLICATO PER GLI AUTOMOBILISTI A CAUSA DEL MALTEMPO CHE STA INTERESSANDO GRAN PARTE DELLA REGIONE; A QUESTO PROPOSITO RICORDIAMO IL BOLLETTINO DI ALLERTA METEO EMESSO DALLA PROTEZIONE CIVILE, VALIDO ANCHE PER LA GIORNATA DI DOMANI 13 NOVEMBRE.
PROPRIO A CAUSA DI ALLAGAMENTI RACOMANDIAMO PRUDENZA A CHI PERCORRE LA SR213 FLACCA, ALL’ALTEZZA DELLA GALLERIA TREPANI, SIAMO AL KM 18 TRA LE LOCALITÀ DI SPERLONGA E GAETA.
SULLA VIA APPIA CODE PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VALLE MARINA NELLE DUE DIREZIONI, CI TROVIAMO NEL TRATTO TRA TERRACINA E FONDI.
SUL RACCORDO, CODE A TRATTI PER TRAFFICO IN ESTERNA TRA ARDEATINA E TUSCOLANA.
TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA FLAMINIA TRA VIA DEI DUE PONTI E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO.
SULLA COLOMBO TRAFFICO CONGESTIONATO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA.
DA GIUSEPPE CUTRUPI PER IL MOMENTO E TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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