Viabilità Roma Regione Lazio del 12-11-2019 ore 20:30

VIABILITÀ 12 NOVEMBRE 2019 ORE 20:20 GIUSEPPE CUTRUPI

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

IN APERTURA IL TRATTO URBANO DELLA A24, A CAUSA DI UN INCIDENTE IL TRAFFICO E’ CONGESTIONATO TRA TOGLIATTI E IL RACCORDO IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE.

QUALCHE PROBLEMA ANCHE SUL RACCORDO, TROVIAMO RALLENTAMENTI IN ESTERNA TRA ARDEATINA E TUSCOLANA.

SULLA COLOMBO CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA.

RACOMANDIAMO PRUDENZA A CHI PERCORRE LA SR213 FLACCA, LA STRADA E’ INFATTI ALLAGATA ALL’ALTEZZA DELLA GALLERIA TREPANI, SIAMO AL KM 18 TRA LE LOCALITÀ DI SPERLONGA E GAETA.

A PROPOSITO DEL MALTEMPO RICORDIAMO IL BOLLETTINO DI ALLERTA METEO EMESSO DALLA PROTEZIONE CIVILE, VALIDO ANCHE PER LA GIORNATA DI DOMANI 13 NOVEMBRE.

INOLTRE PER LE AVVERSE CONDIZIONI METEO, ANTICIPIAMO CHE DOMANI NON VERRÀ EFFETTUATA LA CORSA LAZIOMAR PONZA FORMIA DELLE 5.30.

DA GIUSEPPE CUTRUPI E DA ASTRAL INFOMOBILITÀ PER OGGI E’ TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO, VI AUGURIAMO UNA BUONA SERATA E VI LASCIAMO CON UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE.

Servizio fornito da Astral