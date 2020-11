Viabilità Roma Regione Lazio del 12-11-2020 ore 08:45

VIABILITÀ DEL 12 NOVEMBRE 2020 0RE 08.35 FEDERICO DI LERNIA

BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE FEDERICO DI LERNIA

PARTIAMO DAL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE DA FIORENTINI AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO

CI SPOSTIAMO SULLA CASSIA CODE DA TOMBA DI NERONE ALL’OLGIATA NEI DUE SENSI DI MARCIA

SULLA TIBURTINA CODE A TRATTI DAL RACCORDO A TIVOLI TERME NELLE DUE DIREZIONI

SULLA NETTUNENSE CODE ALTEZZA FRATTOCCHIE NEI DUE SENSI DI MARCIA

SULLA VIA DEI MONTI LEPINI CODE NEI DUE SENSI ALTEZZA BORGOFAITI

PASSANDO AL TRASPORTO PUBBLICO

SEGNALIAMO LA METRO C RALLENTATA SU TUTTA LA TRATTA PER VERIFICHE TECNICHE A UN TRENO

LE LINEE TRAM 5,14 PER LAVORI DI MANUTENZIONE IN VIA DI PORTA MAGGIORE LIMITANO IL SERVIZIO A PORTAMAGGIORE. ATTIVO BUS SOTITUTIVO TRA PORTA MAGGIORE E TERMINI

INFINE, PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 E TUTELARE LA SALUTE PUBBLICA, OSSERVIAMO SEMPRE TUTTE LE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE

A TAL PROPOSITO NELLE DISPOSIZIONI DEL NUOVO DPCM IN VIGORE FINO AL 3 DICEMBRE, RICORDIAMO CHE SONO VIETATI GLI SPOSTAMENTI DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 05.00

E’ TUTTO DA ASTRAL INFOMOBILITA GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO

Servizio fornito da Astral