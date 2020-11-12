Viabilità Roma Regione Lazio del 12-11-2020 ore 09:45
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 12 NOVEMBRE 2020 0RE 09.35 FEDERICO DI LERNIA
BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE FEDERICO DI LERNIA
PARTIAMO DAL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE DA PORTONACCIO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO
CI SPOSTIAMO SULLA CASSIA CODE DA TOMBA DI NERONE ALL’OLGIATA NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULLA TIBURTINA CODE A TRATTI DAL RACCORDO A TIVOLI NELLE DUE DIREZIONI
ANCHE SULLA CASILINA CODE DAL RACCORDO A FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI
SULLA VIA DEL MARE CODE DA ACILIA A CENTRO GIANO IN DIREZIONE ROMA
PASSANDO AL TRASPORTO PUBBLICO
LE LINEE TRAM 5,14 PER LAVORI DI MANUTENZIONE IN VIA DI PORTA MAGGIORE LIMITANO IL SERVIZIO A PORTAMAGGIORE. ATTIVO BUS SOTITUTIVI TRA PORTA MAGGIORE E TERMINI
PER IL TRASPORTO FERROVIARIO
LA LINEA FL7 ROMA – FORMIA È RALLENTATA IN DIREZIONE FORMIA IN PROSSIMITÀ DI PRIVERNO FOSSANOVA PER UN INCONVENIENTE TECNICO ALLA LINEA: RALLENTAMENTI FINO A 20 MINUTI.
INFINE, PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 E TUTELARE LA SALUTE PUBBLICA, OSSERVIAMO SEMPRE TUTTE LE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE
A TAL PROPOSITO NELLE DISPOSIZIONI DEL NUOVO DPCM IN VIGORE FINO AL 3 DICEMBRE, RICORDIAMO CHE SONO VIETATI GLI SPOSTAMENTI DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 05.00
E’ TUTTO DA ASTRAL INFOMOBILITA GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral