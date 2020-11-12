Viabilità Roma Regione Lazio del 12-11-2020 ore 18:15

di - 12 Novembre 2020 - 18:15

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    VIABILITÀ DEL 12 NOVEMBRE 2020 0RE 18.05 WILLIAMS TALARICO
    BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    PARTIAMO DALLA PONTINA, DOVE CI SONO CODE A CAUSA DEL RIBALTAMENTO DI UN’AUTOVETTURA ALL’ALTEZZA DI CASTEL ROMANO IN DIREZIONE DI POMEZIA
    SU VIA DI PRATICA RALLENTAMENTI TRA VIA DI CASTEL ROMANO E VILLAGGIO AZZURRO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO
    RALLENTAMENTI SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA NELLE DUE DIREZIONI
    STESSA SITUAZIONE ANCHE SULLA CASILINA TRA TORRE GAIA E PANTANO
    SULL’APPIA RALLENTAMENTI NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI FRATTOCCHIE E ALBANO LAZIALE
    INFINE, PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 E TUTELARE LA SALUTE PUBBLICA, OSSERVIAMO SEMPRE TUTTE LE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE
    A TAL PROPOSITO NELLE DISPOSIZIONI DELL’ULTIMO DPCM IN VIGORE FINO AL 3 DICEMBRE, RICORDIAMO CHE SONO VIETATI GLI SPOSTAMENTI DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 05.00
    DA WILLIAMS TALARICO ED ASTRAL INFOMOBILITA E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
    Servizio fornito da Astral

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