Viabilità Roma Regione Lazio del 12-11-2020 ore 18:15
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 12 NOVEMBRE 2020 0RE 18.05 WILLIAMS TALARICO
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO DALLA PONTINA, DOVE CI SONO CODE A CAUSA DEL RIBALTAMENTO DI UN’AUTOVETTURA ALL’ALTEZZA DI CASTEL ROMANO IN DIREZIONE DI POMEZIA
SU VIA DI PRATICA RALLENTAMENTI TRA VIA DI CASTEL ROMANO E VILLAGGIO AZZURRO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO
RALLENTAMENTI SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA NELLE DUE DIREZIONI
STESSA SITUAZIONE ANCHE SULLA CASILINA TRA TORRE GAIA E PANTANO
SULL’APPIA RALLENTAMENTI NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI FRATTOCCHIE E ALBANO LAZIALE
INFINE, PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 E TUTELARE LA SALUTE PUBBLICA, OSSERVIAMO SEMPRE TUTTE LE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE
A TAL PROPOSITO NELLE DISPOSIZIONI DELL’ULTIMO DPCM IN VIGORE FINO AL 3 DICEMBRE, RICORDIAMO CHE SONO VIETATI GLI SPOSTAMENTI DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 05.00
DA WILLIAMS TALARICO ED ASTRAL INFOMOBILITA E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral