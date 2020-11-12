Viabilità Roma Regione Lazio del 12-11-2020 ore 19:15
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VIABILITÀ DEL 12 NOVEMBRE 2020 0RE 19.05 WILLIAMS TALARICO
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
RISOLTO L’INCIDENTE SULLA PONTINA RIMANGONO RALLENTAMENTI TRA CASTEL ROMANO E POMEZIA
SUL RACCORDO RALLENTAMENTI IN INTERNA TRA CASAL MONASTERO E PRENESTINA
CODE SULLA A24 TRA PALMIRO TOGLIATTI E IL GRA
RALLENTAMENTI SULLA CASSIA TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI
STESSA SITUAZIONE ANCHE SULLA CASILINA TRA TORRE GAIA E PANTANO
SULL’APPIA RALLENTAMENTI NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI FRATTOCCHIE E ALBANO LAZIALE
CODE SULLA NETTUNENSE NEI PRESSI DI FRATTOCCHIE E PAVONA
CODE SULLA COLOMBO TRA VI DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE DI OSTIA
INFINE, PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 E TUTELARE LA SALUTE PUBBLICA, OSSERVIAMO SEMPRE TUTTE LE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE
A TAL PROPOSITO NELLE DISPOSIZIONI DELL’ULTIMO DPCM IN VIGORE FINO AL 3 DICEMBRE, RICORDIAMO CHE SONO VIETATI GLI SPOSTAMENTI DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 05.00
DA WILLIAMS TALARICO ED ASTRAL INFOMOBILITA E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral