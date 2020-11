Viabilità Roma Regione Lazio del 12-11-2020 ore 19:15

VIABILITÀ DEL 12 NOVEMBRE 2020 0RE 19.05 WILLIAMS TALARICO

RISOLTO L’INCIDENTE SULLA PONTINA RIMANGONO RALLENTAMENTI TRA CASTEL ROMANO E POMEZIA

SUL RACCORDO RALLENTAMENTI IN INTERNA TRA CASAL MONASTERO E PRENESTINA

CODE SULLA A24 TRA PALMIRO TOGLIATTI E IL GRA

RALLENTAMENTI SULLA CASSIA TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI

STESSA SITUAZIONE ANCHE SULLA CASILINA TRA TORRE GAIA E PANTANO

SULL’APPIA RALLENTAMENTI NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI FRATTOCCHIE E ALBANO LAZIALE

CODE SULLA NETTUNENSE NEI PRESSI DI FRATTOCCHIE E PAVONA

CODE SULLA COLOMBO TRA VI DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE DI OSTIA

INFINE, PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 E TUTELARE LA SALUTE PUBBLICA, OSSERVIAMO SEMPRE TUTTE LE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE

A TAL PROPOSITO NELLE DISPOSIZIONI DELL’ULTIMO DPCM IN VIGORE FINO AL 3 DICEMBRE, RICORDIAMO CHE SONO VIETATI GLI SPOSTAMENTI DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 05.00

