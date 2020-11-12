Viabilità Roma Regione Lazio del 12-11-2020 ore 20:30
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VIABILITÀ DEL 12 NOVEMBRE 2020 0RE 20.20 WILLIAMS TALARICO
BUONASERA E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO IN INTERNA CODE PER INCIDENTE TRA LAURENTINA E VIA DEL MARE
RALLENTAMENTI SULLA CASSIA TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI
STESSA SITUAZIONE ANCHE SULLA CASILINA TRA TORRE GAIA E PANTANO
SULL’APPIA RALLENTAMENTI NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI FRATTOCCHIE E ALBANO LAZIALE
CODE SULLA COLOMBO TRA VI DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE DI OSTIA
INFINE, PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 E TUTELARE LA SALUTE PUBBLICA, OSSERVIAMO SEMPRE TUTTE LE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE
A TAL PROPOSITO NELLE DISPOSIZIONI DELL’ULTIMO DPCM IN VIGORE FINO AL 3 DICEMBRE, RICORDIAMO CHE SONO VIETATI GLI SPOSTAMENTI DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 05.00
WILLIAMS TALARICO ED ASTRAL INFOMOBILITA VI AUGURANO UN BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA
Servizio fornito da Astral