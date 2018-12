Viabilità Roma Regione Lazio del 12-12-2018 ore 07:30

VIABILITA’ DEL 12 DICEMBRE 2018 ORE 7.20 MARIA ROSARIA TORTOLA

INFOMOBILITA' DELLA REGIONE LAZIO;

TRAFFICO IN AUMENTO, SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.

PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE TROVIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E ARDEATINA, CODE E RALLENTAMENTI TRA VIA OSTIENSE E LA ROMA FIUMICINO;

IN ESTERNA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIA TRIONFALE E TRA TIBURTINA E NOMENTANA

PER LE DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SUL RACCORDO, SI STA IN CODA SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO STESSO.

TRAFFICO ANCHE SUL PERCORSO URBANO DELLA ROMA TERAMO, SI PROCEDE IN FILA IN ENTRATA A ROMA DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST.

UN INDICENTE HA CREATO INCOLONNAMENTI SULLA VIA APPIA TRA VIA DEI LAGHI E CIAMPINO IN ENTRATA ALLA CAPITALE

SEMPRE VERSO ROMA, CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO SULLA PONTINA TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA.

DA MARIA ROSARIA TORTOLA E’ TUTTO

