Viabilità Roma Regione Lazio del 12-12-2018 ore 08:15
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VIABILITA’ DEL 12 DICEMBRE 2018 ORE 8.05 MARIA ROSARIA TORTOLA
BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
SUL RACCORDO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E LA NOMENTANA, TRA CASILINA E ARDEATINA, CODE E RALLENTAMENTI TRA LAURENTINTA E LA ROMA FIUMICINO;
IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA BOCCEA E PISANA, ALL’ALTEZZA DELLA ROMA FIUMICINO E DELLA ROMANINA E PIU’ AVANTI TRA PRENESTINA E TIBURTINA
SULLA ROMA FIUMICINO CODE TRA IL RACCORDO E VIA DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE CENTRO
TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELLA ROMA TERAMO, SI PROCEDE INCOLONNATI IN ENTRATA A ROMA DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST.
INCOLONNAMENTI SULLA VIA APPIA TRA VIA DEI LAGHI E CIAMPINO IN ENTRATA ALLA CAPITALE
SEMPRE VERSO ROMA, CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO
SULLA PONTINA TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA E TRA SPINACETO E IL RACCORDO;
SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA PINDARO E VIA DI ACILIA E
SULLA CASSIA VEIENTANA ALL’ALTEZZA DI VIA DEL PRATO DELLA CORTE.
DA MARIA ROSARIA TORTOLA E’ TUTTO
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