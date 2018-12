Viabilità Roma Regione Lazio del 12-12-2018 ore 08:45

VIABILITA’ DEL 12 DICEMBRE 2018 ORE 8.35 MARIA ROSARIA TORTOLA

SUL RACCORDO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E LA TIBURTINA,

TRA LA CASILINA E LA TUSCOLANA CODE PER INCIDENTE PRESTARE ATTENZIONE NEL TRATTO INTERESSATO SI VIAGGIA SU UNA SOLA CORSIA

E’ DI NUOVO IL TRAFFICO A CREARE CODE E RALLENTAMENTI TRA LA VIA APPIA E LA ROMA FIUMICINO

IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA CASSIA E PISANA, ALL’ALTEZZA DELLA ROMA FIUMICINO TRA LAURENTINA E ROMANINA E PIU’ AVANTI TRA PRENESTINA E TIBURTINA

SULLA ROMA FIUMICINO CODE TRA IL RACCORDO E VIA DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE CENTRO

TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELLA ROMA TERAMO, SI PROCEDE INCOLONNATI IN ENTRATA A ROMA DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST E NEL VERSO OPPOSTO DA VIA DI TOR CERVARA AL RACCORDO.

INCOLONNAMENTI SULLA VIA APPIA TRA SANTA MARIA DELLE MOLE E IL RACCORDO IN ENTRATA ALLA CAPITALE

SEMPRE VERSO ROMA, CODE SULLA PONTINA TRA SPINACETO E IL RACCORDO;

INFINE PER IL TRASPORTO PUBBLICO : CHIUSE LE STAZIONI DELLA METRO DI BARBERINI E SPAGNA PER UN PROBLEMA AGLI IMPIANTI, E’ STATO ATTIVATO UN SERVIZIO DI BUS SOSTITUTIVI. PERMANE LA CHIUSURA DELLA STAZIONE DI REPUBBLICA

