Viabilità Roma Regione Lazio del 12-12-2018 ore 09:45
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VIABILITA’ DEL 12 DICEMBRE 2018 ORE 9.35 MARIA ROSARIA TORTOLA
BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
SUL RACCORDO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E LA TIBURTINA,
TRA TORRE ANGELA E LA TUSCOLANA CODE PER INCIDENTE PRESTARE ATTENZIONE NEL TRATTO INTERESSATO SI VIAGGIA SU UNA SOLA CORSIA
CODE PER TRAFFICO TRA LA VIA APPIA E LA ROMA FIUMICINO
IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA CASSIA E PISANA, CI SI INCOLONNA TRA LA ROMA FIUMICINO E LA ROMANINA E PIU’ AVANTI ALL’ALTEZZA DELLA A24 ROMA TERAMO
SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SUL RACCORDO DA TOR VERGATA
SULLA ROMA FIUMICINO CODE TRA VIALE PARCO DEI MEDICI E VIA DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE CENTRO MENTRE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IL TRATTO TRA VIA DELL’ATLETICA E VIA DEL CAPPELLACCIO PRECEDENTEMENTE CHIUSO PER LAVORI E’ STATO RIAPERTO
SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA TERAMO, SI STA IN FILA IN ENTRATA A ROMA DA VIA DELLA SERENISSIMA ALLA TANGENZIALE EST E NEL VERSO OPPOSTO DA VIA DI TOR CERVARA AL RACCORDO.
INCOLONNAMENTI SULLA VIA APPIA TRA VIA DEI LAGHI E IL RACCORDO IN ENTRATA ALLA CAPITALE
SEMPRE VERSO ROMA, CODE SULLA PONTINA TRA CASTEL DI DECIMA E IL RACCORDO;
INFINE PER IL TRASPORTO PUBBLICO : CHIUSE LE STAZIONI DELLA METRO DI BARBERINI E SPAGNA PER UN PROBLEMA AGLI IMPIANTI, E’ STATO ATTIVATO UN SERVIZIO DI BUS SOSTITUTIVI. PERMANE LA CHIUSURA DELLA STAZIONE DI REPUBBLICA
DA MARIA ROSARIA TORTOLA E’ TUTTO
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