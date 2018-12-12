Viabilità Roma Regione Lazio del 12-12-2018 ore 10:30
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VIABILITA’ DEL 12 DICEMBRE 2018 ORE 10.20 MARIA ROSARIA TORTOLA
BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA DUE INCIDENTI CREANO FORTI DISAGI TRA CASSIA VEIENTANA E CASTEL GIUBILEO E TRA TORRE ANGELA E ROMANINA,IN QUESTO CASO NEL TRATTO INTERESSATO SI VIAGGIA SU DUE CORSIE
RIMANENDO IN INTERNA CODE TRA LA LAURENTINA E LA ROMA FIUMICINO
IN ESTERNA CODE E RALLENTAMENTI TRA LA ROMA FIUMICINO E LA ROMANINA
SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SUL RACCORDO DA TOR VERGATA
SULLA ROMA FIUMICINO ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IL TRATTO TRA VIA DELL’ATLETICA E VIA DEL CAPPELLACCIO PRECEDENTEMENTE CHIUSO PER LAVORI E’ STATO RIAPERTO
SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA TERAMO, SI STA IN FILA IN ENTRATA A ROMA DA VIA PALMIRO TOGLIATTI ALLA TANGENZIALE EST
INCOLONNAMENTI SULLA VIA APPIA TRA VIA DEI LAGHI E IL RACCORDO IN ENTRATA ALLA CAPITALE
SEMPRE VERSO ROMA, CODE SULLA PONTINA TRA SPINACETO E IL RACCORDO;
INFINE PER IL TRASPORTO PUBBLICO : CHIUSE LE STAZIONI DELLA METRO DI BARBERINI E SPAGNA PER UN PROBLEMA AGLI IMPIANTI, E’ STATO ATTIVATO UN SERVIZIO DI BUS SOSTITUTIVI. PERMANE LA CHIUSURA DELLA STAZIONE DI REPUBBLICA
DA MARIA ROSARIA TORTOLA E’ TUTTO
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