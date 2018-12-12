Viabilità Roma Regione Lazio del 12-12-2018 ore 11:30
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VIABILITA’ DEL 12 DICEMBRE 2018 ORE 11.20 MARIA ROSARIA TORTOLA
BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA RISOLTI GLI INCIDENTEI AVVENUTI IN PRECEDENZA CODE RESIDUE TRA FLAMINIA E CASTEL GIUBILEO ,MENTRE ALL’ALTEZZA DELLA TUSCOLANA E’ STATA RIPRISTINATA LA CIRCOLAZIONE SU 3 CORSIE
IN CARREGGIATA ESTERNA CODE E RALLENTAMENTI TRA LA PONTINA E LA ROMANINA
SULLA ROMA FIUMICINO ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IL TRATTO TRA VIA DELL’ATLETICA E VIA DEL CAPPELLACCIO PRECEDENTEMENTE CHIUSO PER LAVORI E’ STATO RIAPERTO ,
SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA TERAMO, SI STA IN FILA IN ENTRATA A ROMA DA VIA PALMIRO TOGLIATTI ALLA TANGENZIALE EST
INCOLONNAMENTI SULLA VIA APPIA TRA CIAMPINO E IL RACCORDO IN DIREZIONE ROMA
TRAFFICO MOLTO INTENSO SULLA VIA FLAMINA IN ENTRAMBE LE DIREZIONE ALL’ALTEZZA DI CASTELNUOVO DI PORTO
INFINE PER IL TRASPORTO PUBBLICO: CHIUSE LE STAZIONI DELLA METRO DI BARBERINI E SPAGNA PER UN PROBLEMA AGLI IMPIANTI, E’ STATO ATTIVATO UN SERVIZIO DI BUS SOSTITUTIVI. PERMANE LA CHIUSURA DELLA STAZIONE DI REPUBBLICA
DA MARIA ROSARIA TORTOLA E’ TUTTO
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