Viabilità Roma Regione Lazio del 12-12-2018 ore 12:30
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VIABILITA’ DEL 12 DICEMBRE 2018 ORE 12.20 MARIA ROSARIA TORTOLA
BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CIRCOLAZIONE REGOLARE
IN CARREGGIATA ESTERNA CODE E RALLENTAMENTI TRA ARDEATINA E ROMANINA
SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA TERAMO, CODE PER LAVORI ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO E IN DIREZIONE CENTRO TRA VIA PALMIRO TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST
SULLA ROMA FIUMICINO RALLENTAMENTI IN USCITA DA ROMA TRA LA VIA DEL MARE E VIA DEL CAPPELLACCIO ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA
SI RALLENTA:
SULLA VIA CASSIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI TRA LA STORTA E ISOLA FARNESE
SULLA CASILINA ALL’ALTEZZA DI FINOCCHIO
E SULLA NETTUNENSE NEI PRESSI DEL CENTRO ABITATO DI PAVONA NEI DUE SENSI DI MARCIA
INFINE PER IL TRASPORTO PUBBLICO: CHIUSE LE STAZIONI DELLA METRO DI BARBERINI E SPAGNA PER UN PROBLEMA AGLI IMPIANTI, E’ STATO ATTIVATO UN SERVIZIO DI BUS SOSTITUTIVI. PERMANE LA CHIUSURA DELLA STAZIONE DI REPUBBLICA
DA MARIA ROSARIA TORTOLA E’ TUTTO
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