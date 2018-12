Viabilità Roma Regione Lazio del 12-12-2018 ore 15:30

VIABILITA’ DEL 12 DICEMBRE 2018 ORE 15.20 ROSA GALATI

DISAGI SULLA SALARIA DOVE UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA VIA DEI PRATI FISCALI E IL RACCORDO IN USCITA DA ROMA.

SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA TRA LAURENTINA E TUSCOLANA, PROSEGUENDO TRA TOR BELLA MONACA E RUSTICA. MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA TRA NOMENTANA E LA ROMA TERAMO.

SI PROCEDE A RILENTO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST DIREZINE ROMA, NEL SENSO OPPOSTO SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI TOR CERVARA.

SULLA A91 ROMA FIUMICINO SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE FIUMICINO.

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO

CHIUSE LE STAZIONE DI BARBERINI E SPAGNA, DELLA METRO A. PER GUASTO TECNICO. I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARSI. ATTIVI BUS SOSTITUTIVI.

