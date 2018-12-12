Viabilità Roma Regione Lazio del 12-12-2018 ore 16:30
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VIABILITA’ DEL 12 DICEMBRE 2018 ORE 16.20 ROSA GALATI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
DISAGI SULLA SALARIA DOVE PER UN INCIDENTE SI STA IN CODA TRA L’AEROPORTO ROMA URBE E IL RACCORDO IN USCITA DA ROMA.
SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA PONTINA E ROMANINA, PROSEGUENDO PER UN INCIDENTE SI STA IN CODA TRA TOR BELLA MONACA E PRENESTINA.
IN CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA TRA FLAMINIA E SALARIA, PIU’ AVANTI TRA NOMENTANA E LA ROMA TERAMO.
SI PROCEDE A RILENTO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO IN USCITA.
SULLA VIA FLAMINIA CODE TRA RIANO E CASTELNUOVO DI PORTO DIREZIONE NORD
SULLA NETTUNENSE SI RALLENTA IN PROSSIMITA’ DI FONTANA DI PAPA, PAVONA E FRATTOCCHIE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
CODE ANCHE SU VIA PONTINA TRA CASTEL DI DECIMA E TOR DE CENCI NEI DUE SENSI DI MARCIA.
DA ROSA GALATI E’ TUTTO A PIU’ TARDI.
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