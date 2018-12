Viabilità Roma Regione Lazio del 12-12-2018 ore 17:15

VIABILITA’ DEL 12 DICEMBRE 2018 ORE 17.05 ROSA GALATI

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO

SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA PER UN INCIDENTE AVVENUTO A CASTEL GIUBILEO SI STA IN CODA TRA CASSIA E SALARIA, PIU’ AVANTI PER TRAFFICO INTENSO CODE TRA NOMENTANA E LA RUSTICA

IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA LAURENTINA E ROMANINA, PIU’ AVANTI TRA TOR BELLA MONACA E PRENESTINA.

SI PROCEDE A RILENTO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA TOGLIATTI E IL RACCORDO IN USCITA.

SULLA PONTINA CODE PER INCIDENTE TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA DIREZIONE RACCORDO, NEL SENSO OPPOSTO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA IL RACCORDO E CASTEL DI DECIMA.

SULLA VIA FLAMINIA CODE TRA QUARTICCIOLO E RIANO DIREZIONE NORD.

SI RALLENTA ANCHE SU VIA NOMENTANA IN PROSSIMITA’ DEI CENTRI ABITATI DI TOR LUPARA, MENTANA E MONTEROTONDO NEI DUE SENSI DI MARCIA.

DA ROSA GALATI E’ TUTTO A PIU’ TARDI.

Servizio fornito da Astral