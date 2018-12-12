Viabilità Roma Regione Lazio del 12-12-2018 ore 17:45
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VIABILITA’ DEL 12 DICEMBRE 2018 ORE 17.35 ROSA GALATI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA PER UN INCIDENTE AVVENUTO A CASTEL GIUBILEO SI STA IN CODA TRA TRIONFALE E SALARIA, PIU’ AVANTI PER TRAFFICO INTENSO CODE TRA CENTRALE DEL LATTE E LA RUSTICA, PROSEGUENDO TRA PONTINA E LA A91 ROMA FIUMICINO.
IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA LA ROMA FIUMICINO E ROMANINA, PIU’ AVANTI TRA TOR BELLA MONACA E PRENESTINA.
CODE ANCHE SULLA CASSIA BIS ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO CON DIFFICOLTA’ D’IMMISSIONE SULLO STESSO.
SITUAZIONE INVARIATA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA TOGLIATTI E IL RACCORDO IN USCITA.
SULLA PONTINA A CAUSA DELLA PERDITA DI CARICO DI UN CAMION SI STA IN CODA TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA DIREZIONE EUR, NEL SENSO OPPOSTO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA IL RACCORDO E CASTEL DI DECIMA.
IN VIA DEI CASTELLI ROMANI SI RALLENTA TRA PRATICA DI MARE E VIA CAMPOBELLO NEI DUE SENSI DI MARCIA
IN VIA NETTUNENSE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA FONTANA DI PAPA E CECCHINA, PIU AVANTI TRA VIA DIVINO AMORE E FRATTOCCHIE NELLE DUE DIREZIONI
DA ROSA GALATI E’ TUTTO A PIU’ TARDI.
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