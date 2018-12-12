Viabilità Roma Regione Lazio del 12-12-2018 ore 18:15
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VIABILITA’ DEL 12 DICEMBRE 2018 ORE 18.05 CLAUDIO VELOCCIA
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE GENERA LUNGHE CODE TRA CASAL DEL MARMO E FLAMINIA IN CARREGGIATA INTERNA
MENTRE IN ESTERNA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA LE USCITE ROMA FIUMICINO E NOMENTANA ANCHE PER INCIDENTE
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA VIA FIORENTINI E LO SVINCOLO PER TOR CERVARA VERSO IL RACCORDO
MENTRE IN SENSO CONTRARIO SI RALLENTA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST
SULLA A91 ROMA FIUMICINO SI STA IN CODA TRA LA COLOMBO ED IL VIADOTTO DELL MAGLIANA IN DIREZIONE FIUMICINO
SULLA STRADA REGIONALE PONTINA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE EUR
MENTRE IN SENSO CONTRARIO SI STA IN CODA TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI PRATICA
PERCORRENDO VIA NETTUNENSE RALLENTAMENTI E CODE IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI FONTANA DI PAPA, CECCHINA E PAVONA NEI DUE SENSI DI MARCIA
RIMANENDO IN VIA NETTUNENSE TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA DIVINO AMORE E FRATTOCCHIE IN DIREZIONE APPIA
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