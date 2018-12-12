Viabilità Roma Regione Lazio del 12-12-2018 ore 18:45
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VIABILITA’ DEL 12 DICEMBRE 2018 ORE 18.35 ROSA GALATI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO ANULARE INCIDENTE RISOLTO IN CARREGGIATA INTERNA, PERMANGOO LUNGHE CODE TRA CASAL DEL MARMO E FLAMINIA. PROSEGUENDO PER TRAFFICO INTENSO CODE A TRATTI TRA NOMENTANA E LA ROMA FIUMICINO.
MENTRE IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA ROMA FIUMICINO E LA RUSTICA.
CODE ANCHE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO CON DIFFICOLTA’ D’IMMISSIONE SULLO STESSO.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA VIA FIORENTINI E LO SVINCOLO PER TOR CERVARA VERSO IL RACCORDO.
NEL SENSO OPPOSTO SI RALLENTA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST.
SI RALLENTA ANCHE SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE DIREZIONE OSTIA.
SULLA PONTINA E’ STATO RIMOSSO IL CAMION CHE IN PRECEDENZA AVEVA PERSO IL CARICO, PERMANGONO I RALLENTAMENTI TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE EUR, NEL SESNO OPPOSTO SI RALLENTA PER TRAFFICO INTENSO DALLA COLOMBO AL RACCORO.
DA ROSA GALATI E’ TUTTO A PIU’ TARDI.
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