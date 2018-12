Viabilità Roma Regione Lazio del 12-12-2018 ore 18:45

VIABILITA’ DEL 12 DICEMBRE 2018 ORE 18.35 ROSA GALATI

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO

SUL RACCORDO ANULARE INCIDENTE RISOLTO IN CARREGGIATA INTERNA, PERMANGOO LUNGHE CODE TRA CASAL DEL MARMO E FLAMINIA. PROSEGUENDO PER TRAFFICO INTENSO CODE A TRATTI TRA NOMENTANA E LA ROMA FIUMICINO.

MENTRE IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA ROMA FIUMICINO E LA RUSTICA.

CODE ANCHE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO CON DIFFICOLTA’ D’IMMISSIONE SULLO STESSO.

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA VIA FIORENTINI E LO SVINCOLO PER TOR CERVARA VERSO IL RACCORDO.

NEL SENSO OPPOSTO SI RALLENTA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST.

SI RALLENTA ANCHE SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE DIREZIONE OSTIA.

SULLA PONTINA E’ STATO RIMOSSO IL CAMION CHE IN PRECEDENZA AVEVA PERSO IL CARICO, PERMANGONO I RALLENTAMENTI TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE EUR, NEL SESNO OPPOSTO SI RALLENTA PER TRAFFICO INTENSO DALLA COLOMBO AL RACCORO.

DA ROSA GALATI E’ TUTTO A PIU’ TARDI.

