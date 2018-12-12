Viabilità Roma Regione Lazio del 12-12-2018 ore 19:15
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VIABILITA’ DEL 12 DICEMBRE 2018 ORE 19.05
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA LA ROMA FIUMICINO E LA ROMA TERAMO IN CARREGGIATA ESTERNA
MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA TRA LAURENTINA ED OSTIENSE E PIU AVANTI TRA LE USCITE CASAL DEL MARMO E FLAMINIA
SULLA A91 ROMA FIUMICINO SI STA IN CODA TRA LA COLOMBO ED IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE FIUMICINO
SULLA STRADA REGIONALE PONTINA TRAFFICO RALLENTATO TRA SPINACETO ED IL GRANDE RACCORDO IN DIREZIONE EUR
PERCORRENSO LA VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NEI DUE SENSI DI MARCIA
CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO IN VIA CASILINA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI
IN VIA PALOMBARESE PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA LA NOMENTANA E VIA DI MARCO SIMONE IN DIREZIONE SETTEVILLE NORD
MENTRE IN VIA NOMENTANA RALLENTAMENTI TRA TOR LUPARA E FONTENUOVA NEI DUE SENSI DI MARCIA
INFINE IN VIA SALARIA TRAFFICO RALLENTATO ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NELLE DUE DIREZIONI
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