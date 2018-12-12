Viabilità Roma Regione Lazio del 12-12-2018 ore 19:45
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VIABILITA’ DEL 12 DICEMBRE 2018 ORE 19.35 CLAUDIO VELOCCIA
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA LA ROMA FIUMICINO E LA ROMA TERAMO IN CARREGGIATA ESTERNA
MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA TRA LAURENTINA E OSTIENSE E PIU AVANTI TRA LE USCITE CASSIA E FLAMINIA
SULLA A91 ROMA FIUMICINO SI STA IN CODA TRA LA COLOMBO ED IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE FIUMICINO
SULLA STRADA REGIONALE NETTUNENSE TRAFFICO RALLENTATO TRA FONTANA DI PAPA E CECCHINA NEI DUE SENSI DI MARCIA
RIMANENDO IN VIA NETTUNSENSE RALLENTAMENTI A PAVONA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA VIA DEL MARE NELLE DUE DIREZIONI
IN VIA APPIA TRAFFICO RALLENTATO AD ALBANO TRA VIA GRAMSCIE VIA CAIROLI NEI DUE SENSI DI MARCIA
IN VIA CASILINA RALLENTAMENTI TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI
MENTRE IN VIA PRENESTINA SI RALLENTA TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI TORRENOVA IN DIREZIONE PONTE DI NONA
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