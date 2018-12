Viabilità Roma Regione Lazio del 12-12-2018 ore 20:30

VIABILITA’ DEL 12 DICEMBRE 2018 ORE 20.20 ROSA GALATI

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO

SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA PONTINA E TUSCOLANA.

SULLA ROMA FIUMICINO CODE TRA LA COLOMBO E VIA DEL CAPPELLACCIO DIREZIONE RACCORDO.

SULLA STESSA COLOMBO SI RALLENTA TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA DIREZIONE OSTIA.

DISAGI ANCHE SULLA CASSIA BIS CODE TRA CASTEL DE CEVERI E FORMELLO DIREZIONE VITERBO

E DOMANI A ROMA SARA’ ATTIVO IL BLOCCO ECOLOGIOCO PER I VEICOLI PIU’ INQUINANTI ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE, DALLE 07.30 ALLE 20.30

STOP A CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI PRE-EURO 1 ED EURO 1 E PER LE AUTOVETTURE A BENZINA EURO 2.

ERA QUESTA L’ULTIMA NOTIZIA, DA ROSA GALATI E’ TUTTO UN BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA.

