Viabilità Roma Regione Lazio del 12-12-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ 12 DICEMBRE 2019 ORE 07:20 FEDERICO MONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO COL PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
TRAFFICO INTENSO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA VIA CASILINA E L’APPIA, MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA PRENESTNA E TIBURTINA;
SI SEGNALANO INVECE CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA L’ALLACCIO COL RACCORDO E VIA FILIPPO FIORENTINI IN DIREZIONE CENTRO;
SULLA DIRAMAZIONE ROMA-SUD, TRAFFICO INTENSO ALL’ALTEZZA DI TOR VERGATA CON DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SUL RACCORDO;
PER CHI VIAGGIA SULLA PONTINA SI RALLENTA TRA POMEZIA SUD E SPINACETO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE;
TRAFFICO IN AUMENTO PER CHI È IN VIAGGIO VERSO ROMA ANCHE SULLA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA DI MACCHIA SAPONARA E VIA DI MALAFEDE IN ENTRATA;
SULLA CASSIA SI PROCEDE A RILENTO TRA LA GIUSTINIANA E VIA DI GROTTAROSSA IN DIREZIONE CENTRO;
TRAFFICO CONGESTIONATO INVECE SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRATA;
INFINE, FORTI RALLENTAMENTI CON CODE A TRATTI SULLA VIA NOMENTANA TRA TOR LUPARA E VIA DI SANT’ALESSANDRO IN DIREZIONEN ROMA.
DA FEDERICO MONTI AL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
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