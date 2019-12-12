Viabilità Roma Regione Lazio del 12-12-2019 ore 08:15
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VIABILITÀ 12 DICEMBRE 2019 ORE 08:05 FEDERICO MONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
ANCORA TRAFFICO INTENSO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE SI STA IN CODA IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E APPIA A SEGUITO DI UN INCIDENTE OCCORSO ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PER ANAGNINA. E CODE PER UN SECONDO INCIDENTE SI SEGNALANO ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PRENESTINA E NOMENTANA. INOLTRE, SEMPRE IN ESTERNA, TRAFFICO INTENSO TRA CASSIA E AURELIA;
TRAFFICO BLOCCATO INVECE A SEGUITO DI UN ALTRO INCIDENTE SULLA A24 A PARTIRE DA SETTECAMINI E LUNGO TUTTO IL TRATTO URBANO DELLA STESSA: TRA SETTECAMINI E VIA DEI FIORENTINI IN DIREZIONE TANGENZIALE;
MEDESIMA SITUAZIONE DI CIRCOLAZIONE CONGESTIONATA ANCHE SUL TRATTO INTERNO DELLA ROMA-FIUMICINO TRA L’ANSA DEL TEVERE E IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR;
PER CHI VIAGGIA SULLA PONTINA SI RALLENTA TRA CASTEL DI DECIMA E L’INNESTO CON LA COLOMBO IN ENTRATA;
TRAFFICO BLOCCATO INVECE SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRATA;
FORTI RALLENTAMENTI CON CODE A TRATTI SULLA VIA NOMENTANA TRA TOR LUPARA E VIA DI SANT’ALESSANDRO IN DIREZIONE ROMA;
SULLA TIBURTINA SI VIAGGIA A RILENTO TRA SETTEVILLE E TOR CERVARA VERSO IL CENTRO;
INFINE, CODE SULLA VIA ARDEATINA TRA FALCOGNANA E VIA DI TORRICOLA IN ENTRATA.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, FL8 ROMA TERMINI-NETTUNO SOSPESA PER UN INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO NEI PRESSI DELLA LINEA FERROVIARIA MARECHIARO E NETTUNO. PREVISTO SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO.
DA FEDERICO MONTI AL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
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