Viabilità Roma Regione Lazio del 12-12-2019 ore 08:45

VIABILITÀ 12 DICEMBRE 2019 ORE 08:35 FEDERICO MONTI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:

TRAFFICO INTENSO SU GRAN PARTE DEL QUADRANTE DEL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE SI STA IN CODA IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE ROMA-SUD DELL’A1 E L’APPIA. MENTRE PIU’ AVANTI SI RALLENTA TRA LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E LA A24. IN CARREGGIATA ESTERNA SI STA IN CODA TRA CASILINA E TIBURTINA. INOLTRE, SEMPRE IN ESTERNA, TRAFFICO INTENSO TRA CASSIA E AURELIA E TRA LA ROMA-FIUMICINO E LA PONTINA;

TRAFFICO ANCORA BLOCCATO INVECE A SEGUITO DI UN INCIDENTE SULLA A24 A PARTIRE DA SETTECAMINI E LUNGO TUTTO IL TRATTO URBANO DELLA STESSA, FINO A VIA DEI FIORENTINI IN DIREZIONE TANGENZIALE;

MEDESIMA SITUAZIONE DI CIRCOLAZIONE CONGESTIONATA ANCHE SUL TRATTO INTERNO DELLA ROMA-FIUMICINO TRA L’ALLACCIO COL RACCORDO E IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR;

SULLA FLAMINIA TRAFFICO ANCORA BLOCCATO TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRATA;

SULLA TIBURTINA SI VIAGGIA A RILENTO TRA SETTEVILLE E TOR CERVARA VERSO IL CENTRO;

FORTI RALLENTAMENTI SI SEGNALANO SULLA CASILINA TRA GRANITI E VIALE ALESSANDRINO IN DIREZIONE ROMA;

TRAFFICO INTENSO POI SULLA NETTUNENSE NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI FRATTOCCHIE, PAVONA E CECCHINA NELLE DUE DIREZIONI;

INFINE, CODE SULLA VIA ARDEATINA TRA FALCOGNANA E VIA DI TORRICOLA IN ENTRATA.

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, FL8 ROMA TERMINI-NETTUNO SOSPESA PER UN INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO NEI PRESSI DELLA LINEA FERROVIARIA MARECHIARO E NETTUNO. PREVISTO SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO.

SEMPRE IN MERITO AL TRASPORTO PUBBLICO, METRO C RALLENTATA PER GUASTO TECNICO ALLA STAZIONE DI TORRENOVA.

DA FEDERICO MONTI AL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.

Servizio fornito da Astral