Viabilità Roma Regione Lazio del 12-12-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ 12 DICEMBRE 2019 ORE 10:20 FEDERICO MONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCOLAZIONE IN LENTA, MA GRADUALE RIPRESA. SI SEGNALANO TUTTAVIA ANCORA FORTI RALLENTAMENTI CON CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER TUSCOLANA E TIBURTINA;
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 PERMANE TRAFFICO INTENSO TRA VIA DI TOR CERVARA E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA. E RALLENTAMENTI ANCHE IN SENSO CONTRARIO TRA VIA TOGLIATTI E L’ALLACCIO COL RACCORDO IN USCITA;
SUL TRATTO INTERNO DELL’AUTOSTRADA ROMA-FIUMICINO RALLENTAMENTI TRA L’ANSA DEL TEVERE E IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR;
SULLA FLAMINIA CODE TRA QUARTICCIOLO E MALBORGHETTO IN DIREZIONE ROMA. SEMPRE SULLA FLAMINIA, TRAFFICO CONGESTIONATO TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRATA;
SI RALLENTA INOLTRE SULLA CASILINA TRA GRANITI E TORRE GAIA IN DIREZIONE ROMA;
SULLA NETTUNENSE TRAFFICO INTENSO NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI FRATTOCCHIE, PAVONA E CECCHINA NELLE DUE DIREZIONI.
INFINE, FORTI RALLENTAMENTI SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI ACILIA E VIA DI MEZZOCAMMINO VERSO ROMA.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, LA LINEA FL2 ROMA-SULMONA È RALLENTATA PER UN INCONVENIENTE TECNICO A ROMA-PRENESTINA. RITARDI FINO A 40 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO.
DA FEDERICO MONTI AL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
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