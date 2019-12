Viabilità Roma Regione Lazio del 12-12-2019 ore 11:30

VIABILITÀ 12 DICEMBRE 2019 ORE 11:20 FEDERICO MONTI

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCOLAZIONE AL MOMENTO SCORREVOLE.

SULLA CASSIA TRAFFICO RALLENTATO TRA OLGIATA E LA STORTA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;

CODE SULLA FLAMINIA TRA QUARTICCIOLO E MALBORGHETTO IN DIREZIONE ROMA, E, AVANTI, RALLENTAMENTI TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRATA;

SULLA TIBURTINA INVECE SI PROCEDE A RILENTO TRA SETTECAMINI E VIA DI TOR CERVARA IN DIREZIONE CENTRO;

RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO SULLA CASILINA TRA GRANITI E TORRE GAIA IN DIREZIONE ROMA;

SULLA NETTUNENSE TRAFFICO RALLENTATO NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI FRATTOCCHIE, PAVONA E CECCHINA NELLE DUE DIREZIONI;

SI RALLENTA INOLTRE SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI TRIGORIA IN DIREZIONE POMEZIA;

INFINE, FORTI RALLENTAMENTI SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI ACILIA E VIA DI MEZZOCAMMINO VERSO ROMA.

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, LA LINEA FL2 ROMA-SULMONA È RALLENTATA PER UN INCONVENIENTE TECNICO A ROMA-PRENESTINA. RITARDI FINO A 40 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO.

