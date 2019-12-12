Viabilità Roma Regione Lazio del 12-12-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ 12 DICEMBRE 2019 ORE 12:20 FEDERICO MONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCOLAZIONE AL MOMENTO REGOLARE. SI SEGNALANO SOLO LEGGERI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER NOMENTANA E PRENESTINA, MENTRE, IN CARREGGIATA ESTERNA, TRAFFICO RALLENTATO TRA APPIA E CASILINA;
TRAFFICO RALLENTATO INVECE IN TRATTI SALTUARI DELLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA E, PROSEGUENDO, TRA LA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
CODE SULLA FLAMINIA TRA QUARTICCIOLO E MALBORGHETTO IN DIREZIONE ROMA;
SULLA TIBURTINA INVECE TRAFFICO BLOCCATO IN PROSSIMITA’ DI TIVOLI NELLE DUE DIREZIONI;
RALLENTAMENTI ANCHE SULLA CASILINA TRA GRANITI E TORRE GAIA IN DIREZIONE ROMA;
SULLA NETTUNENSE SI RALLENTA ANCORA NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI FRATTOCCHIE, PAVONA E CECCHINA NELLE DUE DIREZIONI;
INFINE, CODE SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI ACILIA E VIA DI MEZZOCAMMINO VERSO ROMA.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, LA LINEA FL2 ROMA-SULMONA È RALLENTATA PER UN INCONVENIENTE TECNICO A ROMA-PRENESTINA. RITARDI FINO A 40 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO.
DA FEDERICO MONTI AL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
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