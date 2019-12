Viabilità Roma Regione Lazio del 12-12-2019 ore 15:30

VIABILITÀ 12 DICEMBRE 2019 ORE 15:20 MANUELA CIAMPI

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:

IL TRAFFICO E’ GIA’ INTENSO SUL RACCORDO ANULARE:

IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI A PARTIRE DALLA CASSIA VEIENTANA FINO ALLO SVINCOLO PER L’APPIA;

STESSA SITUAZIONE IN ESTERNA DALLO SVINCOLO PER LA ROMA FIUMICINO FINO ALL’USCITA TUSCOLANA

CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A 24 DOVE SI PROCEDE A RILENTO DA VIA TOGLIATTI AL RACCORDO IN USCITA, MENTRE NEL SENSO OPPOSTO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO

A NORD DELLA CAPITALE CODE SULLA CASSIA VEIENTANA TRA CASTEL DE CEVERI E FORMELLO IN DIREZIONE VITERBO, QUI PER LAVORI IN CORSO SUL TRATTO INTERESSATO,

RESTANDO A NORD CODE ANCHE SULLA FLAMINIA TRA PRIMA PORTA E MALBORGHETTO NELLE DUE DIREZIONI

SULLA COLOMBO TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA

IN CHUSURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA FL8 ROMA NETTUNO PER INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA TRATTA A SEGUITO DELL’INCENDIO DI IERI IL SERVIZIO E’ RIPROGRAMMATO TRA NETTUNO E MARECHIARO; ATTIVI BUS SOSTITUTIVI.

DA MANUELA CIAMPI AL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.

